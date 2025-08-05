Камчатка сдвинулась на юго-восток из-за землетрясения

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Полуостров Камчатка сдвинулся на юго-восток вследствие сильного землетрясения. Об этом сообщила пресс-служба Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

По предварительным результатам геодинамических наблюдений, максимальные косейсмические смещения произошли в южной части полуострова. Там они составили почти 2 метра. Как сообщают исследователи, это сопоставимо со смещениями после землетрясения 2011 года в Тохоку Японии.

Главный город региона Петропавловск-Камчатский "уехал" не так сильно, по мнению исследователей.

"Эта картина смещений согласуется с предварительной моделью подвижек в очаге, где максимум достигался на южном фланге нашего громадного очага, что и обеспечило полноценный макросейсмический эффект в Северо-Курильске, и недостаточно полноценный – в Петропавловске-Камчатском", – говорится в сообщении.

Крупное землетрясение произошло на Камчатке 30 июля. Магнитуда явления составляла 8,8 балла. Оно стало сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений.

Согласно информации сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 161 километре от Петропавловска-Камчатского на глубине 32 километров. В самом городе толчки ощущались с силой 6 баллов.

В течение дня произошло еще несколько афтершоков, после чего на побережье полуострова были замечены волны цунами высотой 3–4 метра.

Более того, вследствие землетрясения на Камчатке проснулись несколько вулканов. В том числе впервые за свою историю начал извергаться вулкан Крашенинникова.

