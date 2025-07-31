Восемь землетрясений произошли за час на Камчатке

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

За час у побережья Камчатки были зафиксированы восемь землетрясений. Об этом сообщили в телеграм-канале Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).

По данным сейсмологов, магнитуда толчков составила от 4,5 до 6,7 балла.

Кроме того, представитель экстренных служб в беседе с РИА Новости рассказал, что подтопленные после цунами территории полностью освободились от воды.

Землетрясение магнитудой 8,8 балла произошло на территории Камчатки 30 июля. Оно стало сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений.

Высота волн в Елизовском районе Камчатки достигала 3–4 метров. Из-за цунами порт Северо-Курильска Сахалинской области и рыбопромышленное предприятие "Алаид" были затоплены. Подтопления наблюдались и на территории палаточного лагеря Русского географического общества (РГО).

Прокуратура открыла горячую линию для решения проблем, которые возникли из-за подземных толчков.

