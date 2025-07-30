Землетрясение на Камчатке стало сильнейшим с 1952 года

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Землетрясение, произошедшее на Камчатке, стало сильнейшим в этой сейсмофокальной зоне с 1952 года. Об этом сообщает пресс-служба Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

По разным оценкам, магнитуда прошедших толчков достигала 8,7 балла. Интенсивность сотрясений в Петропавловске-Камчатском, предварительно, составила не менее 6 баллов.

При этом в регионе продолжает развиваться сильный афтершоковый процесс, который особенно ощущается в Петропавловске-Камчатском. Специалисты предполагают, что ощутимые афтершоки будут продолжаться еще не менее месяца.

"Важно, что при таком масштабе события следует ожидать сильных афтершоков, с магнитудой до 7,5. Такие афтершоки могут вызвать колебания интенсивностью 5–6 баллов в Петропавловске-Камчатском и опасные цунами", – уточнили в службе.

Сильное землетрясение произошло на Камчатке 30 июля. Эпицентр толчков находился в 161 километре от Петропавловска-Камчатского на глубине 32 километров.

Волны цунами высотой 3–4 метра были зафиксированы в Елизовском районе, рядом с метеостанцией Водопадная. Жителей региона призвали не приближаться к береговой линии.

Власти Камчатки приняли решение сократить рабочий день в государственных краевых учреждениях на фоне прошедшего в регионе землетрясения.