Волны цунами высотой 3–4 метра зафиксированы на Камчатке

Фото: телеграм-канал "Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН"

Волны цунами высотой 3–4 метра зафиксированы в Елизовском районе Камчатки, рядом с метеостанцией Водопадная. Об этом сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев.

"Повторю еще раз: когда объявляется тревога цунами, нужно всем отходить от водных объектов, особенно (в районе. – Прим. ред.) Халактырского пляжа, (бухт. – Прим. ред.) Малая и Большая Лагерная", – заявил Лебедев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Сильное землетрясение магнитудой 7,5 произошло на Камчатке 30 июля. Эпицентр толчков находился в 161 километре от Петропавловска-Камчатского, в самом городе толчки ощущались с силой 6 баллов. Сейсмологи объявили угрозу цунами на побережье Авачинского залива.

Позже стало известно, что магнитуда землетрясения увеличилась до 7,7–7,9 балла. По данным местных властей, данное сейсмособытие стало сильнейшим в регионе за последнее десятилетие.

В детском саду № 15 в Петропавловске-Камчатском во время землетрясения обрушилась стена. В этот момент здание было пустым.

Также ночью землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Северо-Курильске в Сахалинской области. В этом регионе тоже объявили угрозу цунами. Спецслужбы приступили к эвакуации жителей города на возвышенность из потенциально опасной зоны.