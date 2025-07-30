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03:23

Происшествия

Жителей Северо-Курильска эвакуируют из-за землетрясения магнитудой 7,9

Фото: телеграм-канал "Лимаренко Brief"

Землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Северо-Курильске, жителей города эвакуируют на возвышенность из потенциально опасной зоны. В регионе объявлена угроза цунами, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Экстренные службы работают в усиленном режиме, ситуация находится под контролем. В данный момент принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей. Предварительно, серьезных повреждений и пострадавших нет.

Этой ночью еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,5 было зафиксировано на Камчатке. Эпицентр сейсмособытия находился в 161 километре от Петропавловска-Камчатского на глубине 32 километров. В самом городе толчки ощущались с силой примерно 6 баллов.

В связи с произошедшим землетрясением ученые объявили угрозу цунами на побережье Авачинского залива.

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