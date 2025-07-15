Землетрясение магнитудой 6,0 произошло возле южных Курил

Фото: 123RF/kosinskaya

Подземные толчки силой 6,0 балла произошли около побережья южных Курил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу сейсмостанции Южно-Сахалинск Елену Семенову.

Землетрясение было зафиксировано в Тихом океане, его эпицентр находился в 91 километре к югу от необитаемого острова Симушир, а очаг – на глубине 124 километров.

Тревога цунами в регионе не объявлялась. Данные об ощутимости толчков также не поступали ученым.

Ранее землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировали у берегов Индонезии, возле архипелага Молуккские острова. Сведения о разрушениях зданий или пострадавших не поступали.

Кроме того, правительство Японии спрогнозировало "мегаземлетрясение", которое с высокой вероятностью может произойти в этой стране уже в ближайшие годы. Речь идет о Нанкайском желобе на юго-западном побережье Японии. По оценкам специалистов, вероятность землетрясения силой от 8 до 9 баллов в ближайшие 30 лет составляет от 75 до 82%.