Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Турции

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Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на западе Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на сейсмологов управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Эпицентр находился в районе Гемлик провинции Бурса, а очаг залегал на глубине 13 километров. При этом обсерватория Кандилли оценила магнитуду не в 4,3, а в 4,4. Эпицентр землетрясения, по их данным, находился на глубине 7 километров.

Подземные толчки ощущались даже на западе Стамбула, примерно в 13:58 по московскому времени в квартирах слегка покачивались люстры. Специалисты уже начали оценку возможного ущерба, заявил министр внутренних дел Али Ерликая. На данный момент негативных последствий не выявлено, написал он на своей странице в соцсети X.

Ранее мощное землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Труновском районе Ставропольского края. Подземный толчок произошел на глубине 35 километров, а эпицентр находился между селами Донским и Безопасным в 58 километрах от Ставрополя. О повреждениях или пострадавших не сообщалось.

