Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на Ставрополье

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В Труновском районе Ставропольского края произошло мощное землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра со ссылкой на данные геофизической службы РАН, расположенной в городе Обнинске Калужской области.

Подземный толчок произошел на глубине 35 километров в 17:19 29 июня. Эпицентр находился между селами Донское и Безопасное в 58 километрах от Ставрополя.

Тряску ощутили жители Труновского и Шпаковского районов края, а также жители столицы региона. О повреждениях или пострадавших не сообщалось.

Ранее землетрясение магнитудой 4,0 было зафиксировано возле побережья южных Курил. Эпицентр землетрясения располагался в 19 километрах северо-восточнее села Крабозаводское на острове Шикотан, а его очаг – на глубине 62 километров.

