Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у берегов южных Курил

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Землетрясение магнитудой 4,0 было зафиксировано возле побережья южных Курил ночью в субботу, 28 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елену Семенову.

Сейсмолог отметила, что эпицентр землетрясения располагался в 19 километрах северо-восточнее села Крабозаводское на острове Шикотан, а его очаг – на глубине 62 километров. Тревога цунами в регионе не объявлялась.

Ранее, ночью 22 июня, у южных Курил было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,0. При этом толчки силой до 3–4 баллов могли ощущать жители островов Шикотан и Кунашир.

Также землетрясение магнитудой 5,3 произошло на острове Новая Британия 23 июня. Его эпицентр находился в 81 километре к юго-востоку от города Кимбе, где проживают около 18 тысяч человек.