Россияне рассказали о шатающихся кроватях во время землетрясения в Мармарисе

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Отдыхающая в Турции россиянка Марина рассказала, как во время землетрясения в турецком Мармарисе в номерах отеля шатались кровати, передает "Газета.ру".

По словам женщины, по причине того, что землетрясение произошло в ночь на 3 июня, многие проснулись от воя сирены. Сама россиянка крепко спала, поэтому открыла глаза лишь в тот момент, кровать трясло в разные стороны. При этом, как заявила Марина, никаких оповещений, кроме сирены, не было.

Также россиянка рассказала, что эвакуационный выход был закрыт, поэтому люди спускались ночью по обычной лестнице. При этом никто из персонала отеля не сопровождал и не помогал гостям. По ее словам, несмотря на холодную погоду, никто из сотрудников гостинцы не выдал пледы вышедшим на улицу людям.

"Людей трясло, успокаивающих каких-то средств не было. Единственное, пришел кто-то, сказал чай налить нам", – отметила Марина.

После того как сирены отключились, люди находились на улице еще два часа, а затем отправились обратно в номера. Женщина охарактеризовала нынешнюю обстановку в городе как спокойную. По ее словам, многие отдыхающие уже загорают на пляже и купаются на море.

Еще одна россиянка Мадина в беседе с изданием заявила, что повторных толчков больше не было.

"Толчок ощущался сильно. <...> Никакой паники не было. <...> Все из отелей вышли на улицу и простояли до четырех утра", – уточнила женщина.

О землетрясении магнитудой 5,8 в районе Эгейского моря, около побережья Турции, стало известно утром 3 июня. Очаг подземных толчков залегал на глубине 68 километров, а их эпицентр находился в 17 километрах от города Мармарис.

В результате случившегося погибла 14-летняя девочка, у которой случилась паническая атака. Еще 69 человек пострадали. Они "спрыгнули с высоты от страха". Иных разрушений не было выявлено.

