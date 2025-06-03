АТОР: российские туристы не пострадали при землетрясении в Турции

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Отдыхающие в Турции россияне не пострадали при землетрясении, которое наблюдалось в турецкой провинции Мугла. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, в Мугле сейчас находится около 10–15 тысяч российских туристов. При этом ни у кого из них не было выявлено травм или иных проблем. Как рассказали в ассоциации, отдыхающие лишь испугались из-за произошедшего.

Туроператоры "Интурист", Coral Travel, PEGAS Touristik и иные крупные компании не зафиксировали жалоб или просьб от россиян о досрочном возвращении в Россию.

В "Интуристе" граждан РФ предупредили, что все службы организации находятся на связи с туристами, отдыхающими в Анталии, так как там тоже ощущались слабые толчки, в результате которых в некоторых домах "мебель ходила ходуном".

"В данный момент разрушений нет, все работает в штатном режиме. Просим наших гостей соблюдать спокойствие", – уточнили представители "Интуриста".

Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано в районе Эгейского моря, около побережья Турции, утром 3 июня. Очаг подземных толчков залегал на глубине 68 километров, а их эпицентр находился в 17 километрах от города Мармарис, где проживает около 33,7 тысячи человек.

В результате землетрясения погибла 14-летняя девочка, у которой случилась паническая атака. Еще 69 человек пострадали, "спрыгнув с высоты от страха". Иных разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

