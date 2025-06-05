Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на севере Киргизии

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Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Нарынской области Киргизии, сообщает пресс-служба республиканского института сейсмологии.

По данным сейсмологов, подземные толчки зафиксировали в 16:18 по местному времени (13:18 по московскому). Очаг землетрясения располагался в 12 километрах к юго-востоку от села Кара-Булак и в 79 километрах от города Нарын.

В селах Орто-Сырт и Кара-Булан интенсивность толчков составила 4 балла, а в населенных пунктах Кызыл-Туу, Кара-Булак, Казыбек – 3,5 балла. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет.

Ранее в акватории у берегов Южных Курил было зафиксировано землетрясение силой 4,4. Его эпицентр залегал в 141 километре к юго-востоку от острова Итуруп, на глубине 59 километров под землей. Сообщений о том, что толчки были заметны, не поступало, предупреждение о цунами не объявлялось.

Кроме того, землетрясение магнитудой 2 балла произошло в Алма-Ате. Очаг находился на границе Кыргызстана и Казахстана в 35 километрах к юго-западу от указанного города. Сейсмособытие такой же магнитуды зарегистрировали в городе Каскелен и селе Каргалы.