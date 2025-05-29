Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано рядом с Курилами

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Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в четверг, 29 мая, у побережья южных Курил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции Южно-Сахалинска Елену Семенову.

Землетрясение было зафиксировано в Тихом океане в 00:38 по московскому времени. Эпицентр располагался в 141 километре юго-восточнее острова Итуруп, а очаг – на глубине 59 километров.

При этом информация об ощутимости землетрясения не поступала, тревога цунами не объявлялась.

Ранее, 22 мая, землетрясение магнитудой 6,1 произошло возле берегов греческого острова Крит. По информации ученых, эпицентр толчков находился в 80 километрах к северо-востоку от города Ираклион с населением около 137 тысяч человек.