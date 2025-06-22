Землетрясение магнитудой 6,0 произошло около южных Курил

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Подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы в районе южных Курил. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу сейсмостанции Южно-Сахалинск Елену Семенову.

Она уточнила, что эпицентр землетрясения располагался в Тихом океане, в 115 километрах к юго-западу от села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг залегал на глубине 45 километров.

Толчки силой 3–4 балла могли ощущать жители островов Шикотан и Кунашир. При этом тревога цунами в регионе не объявлялась.

Ранее ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1, произошедшее в северной части Ирана. Эпицентр толчков находился в 36 километрах к северо-западу от города Семнан. Сейсмособытие не нанесло какого-либо ущерба местному аэропорту.

Еще одно землетрясение произошло до этого возле берегов греческого острова Крит. Сообщений о каких-либо пострадавших или возможных разрушениях не поступало.