Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Ирана

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Ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1, произошедшее в северной части Ирана. Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр толчков находился в 36 километрах к северо-западу от города Семнан, в котором проживает порядка 124 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

По данным агентства IRNA, сейсмособытие не нанесло какого-либо ущерба аэропорту в Семнане. Сообщений о возможных пострадавших среди местного населения пока не поступало.

Ранее сейсмологи зафиксировали в Колумбии землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр явления находится в 68 километрах от города Вильявисенсио, а его очаг залегал на глубине 11 километров.

Еще одни подземные толчки произошли в Нарынской области Киргизии. В селах Орто-Сырт и Кара-Булан их интенсивность составила 4 балла, а в населенных пунктах Кызыл-Туу, Кара-Булак, Казыбек – 3,5 балла. Предварительно, пострадавших и серьезных разрушений нет.