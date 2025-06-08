Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в Колумбии

Фото: depositphotos/vchalup2

Сейсмологи зафиксировали в Колумбии землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным специалистов, эпицентр явления находится в 68 километрах от города Вильявисенсио, а его очаг залегал на глубине 11 километров.

Данные о пострадавших или разрушенных зданиях пока не поступали.

Ранее подземные толчки магнитудой 4,6 произошли в Нарынской области Киргизии. Уточнялось, что очаг землетрясения располагался в 12 километрах к юго-востоку от села Кара-Булак и в 79 километрах от города Нарын.

При этом в селах Орто-Сырт и Кара-Булан интенсивность толчков составила 4 балла, а в населенных пунктах Кызыл-Туу, Кара-Булак, Казыбек – 3,5 балла.