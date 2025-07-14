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Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировали у берегов Индонезии, возле архипелага Молуккские острова. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

По данным специалистов, сейсмическую активность удалось зарегистрировать в 12:49 по местному времени (08:49 по московскому времени). Она залегала на глубине около 80 километров, а эпицентр подземных толчков располагался примерно в 177 километрах к западу от города Туал в восточной провинции Индонезии.

В Индонезийском метеоагентстве и Центре предупреждения о цунами в Тихом океане отметили, что опасность возникновения цунами отсутствует. Сведения о разрушениях зданий или пострадавших от землетрясения не поступали.

Подобные явления в Индонезии происходят достаточно часто. Это связано с тем, что страна находится на так называемом Тихоокеанском огненном кольце, то есть области с высокой сейсмической активностью, где происходит столкновение тектонических плит.

Ранее правительство Японии предупредило, что в ближайшие годы в стране может произойти "мегаземлетрясение". Речь идет о Нанкайском желобе на юго-западном побережье Японии. По оценкам специалистов, вероятность подземных толчков силой от 8 до 9 баллов в ближайшие 30 лет составляет от 75 до 82%. Эксперты обратили внимание, что максимальный уровень сейсмической активности может наблюдаться в префектурах Осака, Вакаяма, Кумамото и Миядзаки.