Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Аляски

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Землетрясение силой 7,3 балла было зафиксировано около берегов Аляски, рядом с Алеутскими островами. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

Подземные толчки зарегистрировали в 20:37 по времени UTC (23:37 по Москве) в 87-ми километрах от населенного пункта Сэнд-Поинт, в котором проживают примерно 1 060 человек. Очаг залегал на глубине 20 километров.

В связи с землетрясением американская метеорологическая служба объявила угрозу цунами для восточной половины Алеутские островов. Сообщений о возможных пострадавших или каких-либо разрушениях пока не поступало.

Ранее подземные толчки силой 6,0 балла произошли около побережья южных Курил. Землетрясение было зафиксировано в Тихом океане, его эпицентр находился в 91 километре к югу от необитаемого острова Симушир.

Еще одно землетрясение случилось у берегов Индонезии, возле архипелага Молуккские острова. В Индонезийском метеоагентстве и Центре предупреждения о цунами в Тихом океане опровергли опасность возникновения цунами.