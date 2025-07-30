Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на Камчатке

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Сильное землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировано на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Согласно данным сейсмологов, эпицентр толчков находился в 161 километре от Петропавловска-Камчатского на глубине 32 километров. В самом городе землетрясение ощущалось с силой примерно 6 баллов.

В связи с подземными толчками объявлена угроза цунами на побережье Авачинского залива.

Ранее землетрясение силой 7,3 балла было зафиксировано около берегов Аляски, рядом с Алеутскими островами. В связи с этим американская метеорологическая служба объявляла угрозу цунами для восточной половины островов.

Еще одни подземные толчки силой 6,0 балла произошли до этого около побережья южных Курил. Сейсмособытие было зафиксировано в Тихом океане, его эпицентр находился в 91 километре к югу от необитаемого острова Симушир.