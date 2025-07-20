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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на севере Ирана

Фото: 123RF/albund

Ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2, которое произошло на севере Ирана. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки были зарегистрированы в 44 километрах от города Имамшехр с населением более 130 тысяч человек. Очаг при этом залегал на глубине 7 километров.

На момент публикации сообщений о возможных пострадавших или каких-либо разрушениях пока не поступали.

Ранее землетрясение силой 7,3 балла было зафиксировано около берегов Аляски, рядом с Алеутскими островами. В связи с этим американская метеорологическая служба объявляла угрозу цунами для восточной половины островов.

Еще одно сейсмособытие магнитудой 6,7 произошло у берегов Индонезии, возле архипелага Молуккские острова. Очаг залегал на глубине около 80 километров, а эпицентр подземных толчков располагался примерно в 177 километрах к западу от города Туал в восточной провинции Индонезии.

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