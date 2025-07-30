Несколько человек пострадали при землетрясении на Камчатке

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Несколько человек обратились в больницы после сильного землетрясения на Камчатке. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Олег Мельников.

"Есть люди, которые, выбегая, получали травмы. Есть пациент, который выпрыгнул из окна. К сожалению, травмы получила женщина, находящаяся в здании нового аэропорта", – приводит ТАСС слова министра.

Мельников уточнил, что все пациенты в данный момент находятся в удовлетворительном состоянии, тяжелых травм ни у кого не зафиксировано.

Мощное землетрясение прошло на Камчатке 30 июля. Изначально его магнитуда оценивалась в 7,5 балла, однако затем она достигла 8,5.

В Петропавловске-Камчатском во время подземных толчков обрушилась стена детского сада. В этот момент внутри никого не было.

В регионе также объявлена угроза цунами, волны высотой 3–4 метра зафиксированы в Елизовском районе. Местных жителей призвали не приближаться к береговой линии.