Магнитуда землетрясения на Камчатке достигла 8,5 балла

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Магнитуда землетрясения, прошедшего на Камчатке, увеличилась до 8,5 балла. Об этом сообщает пресс-служба Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

"Это землетрясение можно отнести к категории уникальных событий. Разрыв распространился в юго-западном направлении на расстоянии приблизительно 200 километров, длительность и интенсивность колебаний обусловлены как энергией, так и размером очага", – подчеркнули специалисты.

Сейсмологи фиксируют продолжение афтершоков на территории Камчатского края, однако более сильных толчков в ближайшее время больше не ожидается. Ситуация находится под контролем, все оперативные подразделения Камчатского филиала Геофизической службы РАН работают в режиме ЧС.

Мощное землетрясение произошло на Камчатке 30 июля. Изначально его магнитуда оценивалась в 7,5 балла. Эпицентр был зафиксирован в 161 километре от Петропавловска-Камчатского на глубине 32 километров.

В связи с подземными толчками объявлена угроза цунами на побережье Авачинского залива. Волны высотой 3–4 метра уже были зафиксированы в Елизовском районе Камчатки, рядом с метеостанцией Водопадная. Местных жителей призвали не приближаться к береговой линии.

В Петропавловске-Камчатском произошло обрушение стены в одном из местных детских садов. Внутри здания в этот момент никого не было, в связи с чем обошлось, предварительно, без пострадавших.

Местные власти отметили, что данное землетрясение стало самым сильным на территории Камчатки за последнее десятилетие.