Порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие затоплены волной цунами

Фото: телеграм-канал SHOT

В Северо-Курильске Сахалинской области волной цунами оказались частично затоплены городской порт и рыбопромышленное предприятие "Алаид". Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве также предупредили о приближении цунами к островам Парамушир и Шумшу. На местах работают оперативные службы, обстановка контролируется.

Сильное землетрясение произошло 30 июля на Камчатке и в Северо-Курильске. В обоих регионах сразу же объявили угрозу цунами.

Жителей Северо-Курильска эвакуировали на возвышенность из потенциально опасной зоны. Спустя некоторое время на прибрежную зону обрушилась первая волна цунами.

На Камчатке волны высотой 3–4 метра были зафиксированы в Елизовском районе, рядом с метеостанцией Водопадная.

По оценке ученых, прошедшее землетрясение стало сильнейшим в этой сейсмофокальной зоне с 1952 года. Ожидается, что ощутимые афтершоки будут продолжаться еще не менее месяца.