30 июля, 05:26Происшествия
Порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие затоплены волной цунами
Фото: телеграм-канал SHOT
В Северо-Курильске Сахалинской области волной цунами оказались частично затоплены городской порт и рыбопромышленное предприятие "Алаид". Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.
В ведомстве также предупредили о приближении цунами к островам Парамушир и Шумшу. На местах работают оперативные службы, обстановка контролируется.
Сильное землетрясение произошло 30 июля на Камчатке и в Северо-Курильске. В обоих регионах сразу же объявили угрозу цунами.
Жителей Северо-Курильска эвакуировали на возвышенность из потенциально опасной зоны. Спустя некоторое время на прибрежную зону обрушилась первая волна цунами.
На Камчатке волны высотой 3–4 метра были зафиксированы в Елизовском районе, рядом с метеостанцией Водопадная.
По оценке ученых, прошедшее землетрясение стало сильнейшим в этой сейсмофокальной зоне с 1952 года. Ожидается, что ощутимые афтершоки будут продолжаться еще не менее месяца.