Землетрясение на Камчатке стало сильнейшим за весь инструментальный период

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал в своем телеграм-канале землетрясение, которое произошло в регионе, сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений.

Его магнитуда составила 8,8 балла. Глава региона также предупредил местных жителей о возможных регулярных и продолжительных афтершоках.

Кроме того, Солодов заявил, что общая оценка материального ущерба в Камчатском крае после землетрясения будет составлена в течение недели. Для этого до 31 июля будет подготовлен список объектов для обследования, в том числе специалисты проверят дома, жильцы которых направляли сообщения о частичных разрушениях.

"Подготовим предложения по обследованию социальных учреждений <...>, чтобы исключить подобные разрушения в будущем", – добавил губернатор по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

В свою очередь, в пресс-службе МЧС России рассказали ТАСС, что сильного увеличения уровня воды после цунами в населенных пунктах Камчатского края не выявлено. Однако из-за угрозы цунами около 60 человек были эвакуированы из лагеря для серферов, который расположен на Халактырском пляже.

В пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) заявили, что на Камчатке в настоящее время могут находиться примерно 7–8 тысяч туристов. Туроператоры уже взаимодействуют со всеми группами, которые на данный момент расположены на маршрутах. Жертв и пострадавших нет.

Мощное землетрясение произошло у берегов Камчатки 30 июля. Затем фиксировалась серия подземных толчков магнитудой от 2 до 5 баллов.

В Елизовском районе Камчатки наблюдались волны высотой 3–4 метра. Из-за цунами порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид" были затоплены. Также затоплен палаточный лагерь Русского географического общества (РГО).

Угроза цунами объявлена почти по всему восточному побережью Японии. В Северо-Курильском районе Сахалинской области, где также произошло землетрясение, введен режим ЧС. Там могли быть повреждены электросети и сети водоснабжения.

В Минздраве Камчатки сообщали, что несколько человек пострадали. Кроме того, в Петропавловске-Камчатском рухнула стена одного из детских садов. В этот момент ни детей, ни взрослых не было в здании.

