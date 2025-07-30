Режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения

Фото: телеграм-канал "Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН"

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Северо-Курильском районе Сахалинской области, где произошло сильное землетрясение и несколько волн цунами. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства области.

Соответствующий режим введен по поручению губернатора региона Валерия Лимаренко, который провел оперативное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Лимаренко подчеркнул, что жителей Северо-Курильского района эвакуировали в безопасное место, их жизни ничего не угрожает. В район также направлены специалисты и техника для ликвидации последствий. Землетрясение в регионе продолжается, угроза цунами пока не снята.

По информации ТАСС, около 2,7 тысячи человек, в том числе почти 600 детей, были эвакуированы на Курильских островах в безопасные районы из-за угрозы цунами.

Мощное землетрясение произошло на территории Камчатки и Северо-Курильского района 30 июля. По оценкам сейсмологов, его магнитуда могла достигать 8,7 баллов – это сильнейшее землетрясение в этом регионе с 1952 года.

После объявления угрозы цунами жителей Северо-Курильска оперативно эвакуировали на возвышенность. В результате в городе оказались частично затоплены порт и рыбопромышленное предприятие "Алаид".

Прокуратура Сахалинской области открыла горячую линию после прошедшего в регионе землетрясения. Сотрудники ведомства организовали контроль за соблюдением прав жителей Курильских островов в связи с землетрясением и угрозой цунами.