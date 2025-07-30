Более 50 афтершоков произошло на Камчатке после землетрясения

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Более 50 сейсмособытий были зафиксированы в Камчатском крае после произошедшего в регионе мощного землетрясения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

"Зафиксировано более 50 афтершоков с толчка в 11:24 (02:24 по московскому времени. – Прим. ред.), некоторые из них были ощущаемые", – добавили в учреждении.

Мощное землетрясение произошло минувшей ночью на территории Камчатки. По разным оценкам, его магнитуда составила до 8,7 балла. Это землетрясение стало самым сильным в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года.

В Петропавловске-Камчатском во время землетрясения рухнула стена одного из детских садов. В момент обрушения внутри никого не было.

Вместе с тем в Елизовском районе Камчатки, рядом с метеостанцией Водопадная, были зафиксированы волны цунами высотой 3–4 метра. Местных жителей призвали не приближаться к береговой линии.

По данным Минздрава Камчатки, несколько человек обратились в больницы после землетрясения. Некоторые из них получали травмы, выбегая на улицу, кто-то выпрыгнул из окна. Одна женщина пострадала, находясь в здании аэропорта.