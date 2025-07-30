30 июля, 05:56Происшествия
Горячая линия открыта после землетрясения в Сахалинской области
Фото: МЧС России/ТАСС
Прокуратура Сахалинской области открыла горячую линию после прошедшего в регионе землетрясения. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.
Горячая линия работает по телефону – 27-72-01. В районных прокуратурах действуют следующие номера:
- Курильский район – 8 (42454) 4-26-08;
- Северо-Курильский район – 8 (42453) 42-2-83;
- Южно-Курильский район – 8 (42455) 2-13-40.
Сотрудники ведомства организовали контроль за соблюдением прав жителей Курильских островов в связи с землетрясением и угрозой цунами. Охвачены все вопросы, связанные с оказанием медицинской и иной помощи, оценкой поврежденного имущества, а также размещением граждан в пунктах временного пребывания.
Сильное землетрясение произошло 30 июля на Камчатке и в Северо-Курильске. В обоих регионах сразу же объявили угрозу цунами. Жителей Северо-Курильска эвакуировали на возвышенность из потенциально опасной зоны.
Спустя некоторое время на прибрежную зону Северо-Курильска обрушилась первая волна цунами. Горожане остаются в безопасности на возвышенности до полной отмены угрозы повторных волн.
При этом в результате цунами оказались частично затоплены порт Северо-Курильска и местное рыбопромышленное предприятие. Волны также приближаются к островам Парамушир и Шумшу.