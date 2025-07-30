Горячая линия открыта после землетрясения в Сахалинской области

Фото: МЧС России/ТАСС

Прокуратура Сахалинской области открыла горячую линию после прошедшего в регионе землетрясения. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

Горячая линия работает по телефону – 27-72-01. В районных прокуратурах действуют следующие номера:



Курильский район – 8 (42454) 4-26-08 ;

; Северо-Курильский район – 8 (42453) 42-2-83 ;

; Южно-Курильский район – 8 (42455) 2-13-40 .

Сотрудники ведомства организовали контроль за соблюдением прав жителей Курильских островов в связи с землетрясением и угрозой цунами. Охвачены все вопросы, связанные с оказанием медицинской и иной помощи, оценкой поврежденного имущества, а также размещением граждан в пунктах временного пребывания.

Сильное землетрясение произошло 30 июля на Камчатке и в Северо-Курильске. В обоих регионах сразу же объявили угрозу цунами. Жителей Северо-Курильска эвакуировали на возвышенность из потенциально опасной зоны.

Спустя некоторое время на прибрежную зону Северо-Курильска обрушилась первая волна цунами. Горожане остаются в безопасности на возвышенности до полной отмены угрозы повторных волн.

При этом в результате цунами оказались частично затоплены порт Северо-Курильска и местное рыбопромышленное предприятие. Волны также приближаются к островам Парамушир и Шумшу.