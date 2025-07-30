Еще 30 ощутимых толчков зафиксировано на Камчатке

Фото: телеграм-канал "Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН"

Еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2–5 баллов наблюдались на Камчатке после сильного землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук (ЕГС РАН).

Мощное землетрясение произошло у берегов Камчатки 30 июля. По разным оценкам, его магнитуда достигла 8,7 баллов. Это землетрясение стало самым сильным в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. В связи с этим в Северо-Курильском районе Сахалинской области был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).



После была зафиксирована серия подземных толчков магнитудой от 5 баллов. Кроме того, в Елизовском районе Камчатки наблюдались волны цунами высотой 3–4 метра.

Из-за случившегося порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид" оказались затоплены. Угроза цунами объявлена почти по всему восточному побережью Японии.

По данным Минздрава Камчатки, после землетрясения несколько человек обратились в больницы. Кроме того, в Петропавловске-Камчатском рухнула стена одного из детских садов. Однако в результате произошедшего никто не пострадал.

