Аэропорт Петропавловска-Камчатского работает в штатном режиме после землетрясения

Фото: ТАСС/Валерия Косилова

Аэропорт Петропавловска-Камчатского, несмотря на сильное землетрясение, работает в штатном режиме и выполняет рейсы по расписанию. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Для обеспечения безопасности пассажиров была организована временная эвакуация зала ожидания. После землетрясения в аэропорту были выявлены повреждения отделки, в том числе декоративных потолочных панелей.

При этом воздушная гавань оценила состояние взлетно-посадочной полосы, перрона и рулежных дорожек как удовлетворительное. Также в аэропорту рассказали, что во время землетрясения один человек пострадал, ему уже оказана необходимая медицинская помощь.

Мощное землетрясение произошло у берегов Камчатки 30 июля. По предварительным данным, его магнитуда составила 8,7 балла. Это стало самым сильным землетрясением в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года.

После наблюдалась еще серия подземных толчков магнитудой от 5 баллов. Кроме того,были зафиксированы волны цунами высотой 3–4 метра в Елизовском районе Камчатки, рядом с метеостанцией Водопадная.

По данным Минздрава Камчатки, после землетрясения несколько человек обратились в больницы. Из-за случившегося в Петропавловске-Камчатском рухнула стена одного из детских садов. Однако в результате произошедшего никто не пострадал.

