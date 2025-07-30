Глава Сахалинской области Лимаренко: возможны повреждения электросетей после землетрясения

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Электросети и сети водоснабжения в Сахалинской области могли быть повреждены во время землетрясения и последующих волн цунами в Северо-Курильске. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

"Мы думаем, что повреждены электрические сети, масштаб мы не знаем, электричество мы отключили все. И включим только после команд МЧС о том, что можно будет зайти в город", – заявил глава Сахалинской области.

По его словам, в данный момент жертв или видимых разрушений после природного бедствия не обнаружено. Однако при необходимости повреждения будут ликвидированы, а сети восстановлены, подчеркнул Лимаренко. При этом глава региона отметил, что в настоящее время угроза цунами не снята. На место отправился первый заместитель губернатора для организации необходимых работ.

Глава Сахалинской области также рассказал, что третья волна цунами на Курилах оказалась самой сильной, она подтопила порт и предприятие по переработке рыбы.

"К этому времени люди уже все поднялись наверх. Очень опытные у нас северокурильцы, у них не первый случай такой, 2,4 тысячи человек аккуратно поднялись наверх на возвышенности, и они до сих пор там находятся, потому что ждем сигнала, что больше не будет цунами", – добавил Лимаренко.

В свою очередь, губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что система здравоохранения в регионе переведена на усиленный режим работы. Кроме того, в ходе совещания комиссии по ЧС глава региона поручил подготовить предложения для исключения в будущем разрушений при природных бедствиях.

"Подготовим предложения по обследованию социальных учреждений, построенных по аналогичному проекту с детским садом № 15, чтобы исключить подобные разрушения в будущем", – поделился Солодов в своем телеграм-канале.

Между тем ТАСС со ссылкой на "Аэрофлот" сообщил, что землетрясение не повлияло на выполнение рейсов на Камчатку и Сахалин.

Сильное землетрясение, магнитуда которого составила 8,7 баллов, произошло у берегов Камчатки в среду, 30 июля. Это стало самым мощным землетрясением в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. В связи с этим в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).



После наблюдалась еще серия подземных толчков магнитудой от 2 до 5 баллов. Кроме того, в Елизовском районе Камчатки фиксировались волны цунами высотой 3–4 метра. Из-за этого порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид" оказались затоплены. Угроза цунами также объявлена почти по всему восточному побережью Японии.

В Минздраве Камчатки уточнили, что после землетрясения несколько человек обратились в больницы. Кроме того, в Петропавловске-Камчатском рухнула стена одного из детских садов. При этом из-за случившегося никто не получил травм. Власти на фоне землетрясения сократили рабочий день 30 июля.

