Цунами смыло палаточный лагерь РГО на курильском острове Шумшу

Фото: телеграм-канал "Агентство по делам ГО, ЧС и ПБ"

Палаточный лагерь Русского географического общества (РГО) затоплен после цунами на Курилах. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Однако, как заявили власти, люди были оперативно эвакуированы из лагеря. В результате случившегося никто не пострадал.

"30 человек перешли в безопасное место. За ними направлена вахтовка", – добавило правительство Сахалинской области.

Кроме того, мэр Александр Овсянников на совещании с губернатором Валерием Лимаренко заявил, что разрушений, при которых могли быть пострадать люди, нет. В настоящее время местные жители находится на возвышенности.

Сильное землетрясение, магнитуда которого составила 8,7 баллов,произошло у берегов Камчатки в среду, 30 июля. Это стало самым мощным землетрясением в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. В связи с этим в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).



После наблюдалась еще серия подземных толчков магнитудой от 2 до 5 баллов. Кроме того, в Елизовском районе Камчатки фиксировались волны цунами высотой 3–4 метра. Из-за этого порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид" оказались затоплены. Угроза цунами также объявлена почти по всему восточному побережью Японии.

В Минздраве Камчатки уточнили, что после землетрясения несколько человек обратились в больницы. Кроме того, в Петропавловске-Камчатском рухнула стена одного из детских садов. При этом из-за случившегося никто не пострадал. На фоне землетрясения власти региона сократили рабочий день 30 июля.

