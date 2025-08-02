Более 140 афтершоков произошло на Камчатке за сутки

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За последние сутки на Камчатке произошло 146 афтершоков магнитудой от 3,2 до 6,2. Об этом сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.

Более 20 из этих толчков ощущались в местных населенных пунктах с силой от 2 до 5 баллов. В связи с повышенной сейсмичностью жителям и туристам посоветовали воздержаться от посещения Авачинского и Ключевского вулканов.

Землетрясение магнитудой 8,8 балла произошло у берегов Камчатки 30 июля. После фиксировалась серия подземных толчков магнитудой от 2 до 5 баллов, а в Елизовском районе были замечены волны высотой 3–4 метра.

Всего после основного землетрясения у берегов Камчатского края и на его территории было зафиксировано около 100 сейсмических событий.

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин отметил, что землетрясение по своей силе сравнимо с подземными толчками, которые вызвали аварию на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году.

После подземных толчков было зафиксировано извержение вулкана Ключевская Сопка. Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН предупредил о сходе раскаленной лавы по западному склону, а также о мощном свечении над вулканом и взрывах.