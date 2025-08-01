Путин отметил героизм врачей во время землетрясения на Камчатке

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Врачи, продолжавшие свою работу во время землетрясения на Камчатке, заслуживают государственных наград, заявил Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что медики выполняли свой долг достойно и героически.

"У нас много специалистов, которые самым достойным образом выполняют свой долг перед людьми. Мы всегда стараемся соответствующим образом отреагировать и дать оценку со стороны государства, которая выражается в том числе в государственных наградах", – добавил глава государства.

Кроме того, президент России дал высокую оценку готовности Камчатского края к землетрясениям. Он отметил, что губернатор региона Владимир Солодов доложил ему о ситуации на Камчатке.

"В свое время, уже много лет назад, мы занимались укреплением зданий, сооружений на Камчатке, именно как находящихся в опасной сейсмической зоне, работали там над системами коммуникации", – заметил глава государства.

Президент выразил надежду, что данная работа сыграла определенную роль, поскольку серьезных разрушений и жертв в результате землетрясения нет.

Ранее сообщалось, что как минимум 15 врачей и 9 медсестер, которые находились в операционных в момент землетрясения на Камчатке, представят к федеральным наградам. Глава региона также поручил начать на следующей неделе переезд сотрудников Камчатской краевой больницы в новое сейсмостойкое здание.

Землетрясение магнитудой 8,8 балла произошло у берегов Камчатки 30 июля. После фиксировалась серия подземных толчков магнитудой от 2 до 5 баллов, а в Елизовском районе были замечены волны высотой 3–4 метра.

Всего после основного землетрясения у берегов Камчатского края и на его территории было зафиксировано около 100 сейсмических событий.

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин отметил, что землетрясение по своей силе сравнимо с подземными толчками, которые вызвали аварию на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году.