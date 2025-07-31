Пострадавший от цунами детский сад Северо-Курильска откроется 4 августа

Фото: ТАСС/Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Детский сад Северо-Курильска откроется в понедельник, 4 августа. Об этом сообщил мэр городского округа Александр Овсянников, передает телеграм-канал правительства Сахалинской области.

Специалисты уже осмотрели детсад и приступили к ликвидации последствий цунами. В настоящее время в здании удалось восстановить подачу тепла. Теперь осуществляется работа по возобновлению холодного водоснабжения.

"На текущий момент садик закрыт, завтра, к сожалению, тоже сад будет приводиться в порядок", – уточнил Овсянников.

В разговоре с ТАСС он также сообщил о продолжающихся восстановительных работах на рыбоперерабатывающем заводе "Алаид", который тоже пострадал от цунами. Сейчас там отключено электричество.

"Когда нам поступит сигнал, что нигде нет опасности короткого замыкания, мы сразу включим свет", – объяснил мэр.

В администрации города местных жителей попросили откликнуться для помощи в ликвидации последствий ЧС. Власти указали, что внимание в первую очередь необходимо уделить маломобильным и одиноким гражданам.

Землетрясение магнитудой 8,8 балла произошло у берегов Камчатки 30 июля. Оно стало сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений. После этого в регионе отмечалась серия подземных толчков магнитудой от 2 до 5 баллов.

Высота волн в Елизовском районе Камчатки составляла 3–4 метра. Из-за цунами порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид" были затоплены. Также подтопления коснулись территории палаточного лагеря Русского географического общества (РГО).

Кроме того, в Петропавловске-Камчатском обрушилась стена одного из детских садов. Местные власти на фоне произошедшего приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Аналогичная мера была принята в Северо-Курильском районе Сахалинской области, где тоже произошло землетрясение. Там могли быть повреждены электросети и сети водоснабжения. В связи с этим муниципальные учреждения образования, культуры и спорта Северо-Курильска закрыты до тех пор, пока специалисты не завершат их осмотр.

При этом после землетрясения произошло извержение вулкана Ключевская Сопка. Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН предупредил о сходе раскаленной лавы по западному склону, а также о мощном свечении над вулканом и взрывах.

