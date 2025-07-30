Режим ЧС ввели в Петропавловске-Камчатском из-за землетрясения

Фото: телеграм-канал "Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН"

В Петропавловске-Камчатском действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с землетрясением, сообщил мэр Евгений Беляев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что все службы города приведены в состояние повышенной готовности. Продолжается обследование зданий, в первую очередь объектов социальной сферы.

Беляев рассказал, что в одном из детских садов, который находится на стадии ремонта, произошло обрушение части фасада. В результате никто не пострадал. В остальных учреждениях повреждения поверхностные – осыпание штукатурки или трещины.

Такие же "косметические" повреждения, по предварительным данным, выявлены после обследования многоквартирных жилых домов. В некоторых зданиях новой постройки замечены перебои в работе лифтов, но ситуацию в настоящий момент решают.

О первых минутах землетрясения рассказала жительница Камчатки в беседе с газетой "Известия".

Она поделилась, что сидела в подсобке магазина, когда услышала гул, после которого началась тряска. Женщина выбежала и увидела покупателей, вместе с которыми вышла на улицу.

"С полок попадало все. Трясло очень сильно, стены дребезжали", – рассказала местная жительница.

Мощное землетрясение произошло у берегов Камчатки 30 июля. По словам губернатора края Владимира Солодова, оно оказалось сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений.

После землетрясения зафиксировали серию подземных толчков магнитудой от 2 до 5 баллов, а в Елизовском районе Камчатки наблюдались волны высотой 3–4 метра. Из-за цунами оказались затоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид". Подтопления коснулись палаточного лагеря Русского географического общества (РГО).

Директор института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин отметил, что землетрясения такой силы не было на Камчатке с 1952 года. Он также подчеркнул, что последний раз подобные толчки были в Японии в 2011 году, после чего произошла авария на АЭС "Фукусима".

