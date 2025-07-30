Муниципальные учреждения Северо-Курильска возобновят работу после обследования

Фото: телеграм-канал "Правительство Сахалинской области"

Муниципальные учреждения образования, культуры и спорта Северо-Курильска будут закрыты до тех пор, пока специалисты не завершат их осмотр после землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В свою очередь, власти Камчатского края организовали пункты временного размещения для граждан, которые боятся находиться в своих домах после землетрясения. Однако, как сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на ГУ МЧС России по региону, угроз для жителей нет.

В настоящее время проводится осмотр домов. Итоги этого обследования будут опубликованы в четверг, 31 июля.

Землетрясение магнитудой 8,8 балла произошло на территории Камчатки 30 июля. Оно стало сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений. После этого в регионе фиксировалась серия подземных толчков магнитудой от 2 до 5 баллов.

При этом высота волн в Елизовском районе Камчатки достигала 3–4 метров. Из-за цунами порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид" были затоплены. Также подтопления наблюдались на территории палаточного лагеря Русского географического общества (РГО).

В результате землетрясения в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Сама воздушная гавань работает в штатном режиме, несмотря на повреждения отделки.

В городе также произошло обрушение стены одного из детских садов. Однако никто не пострадал, поскольку в здании никого не было. Тем не менее власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

В Северо-Курильском районе Сахалинской области после землетрясения тоже действует режим ЧС. Там могли быть повреждены электросети и сети водоснабжения. Региональная прокуратура открыла горячую линию для решения проблем, которые возникли из-за подземных толчков.