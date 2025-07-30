Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули Гавайи

Фото: телеграм-канал Daily Storm

Волны цунами после прошедшего на Камчатке землетрясения добрались до побережья американского штата Гавайи. Об этом сказано на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), передает РИА Новости.

В управлении призвали принять экстренные меры для защиты людей и имущества.

При этом высота волн цунами в Северо-Курильске Сахалинской области превысила 3 метра, рассказал агентству источник в оперативных службах. Однако самая сильная волна оказалась не выше 5 метров.

Собеседник журналистов также уточнил, что в Северо-Курильске отсутствует автоматизированный пост, поэтому высота волн в основном оценивается визуально.

Предупреждение о цунами также действует для побережья от границы Калифорнии и Мексики до границы Орегона и Калифорнии, включая залив Сан-Франциско, Орегон и Вашингтон. Кроме того, угроза цунами объявлена по всему восточному побережью Японии.

Землетрясение магнитудой 8,8 балла произошло у берегов Камчатки 30 июля. Оно стало сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений. После этого в регионе наблюдалась серия подземных толчков магнитудой от 2 до 5 баллов.

Помимо этого, в Елизовском районе Камчатки фиксировались волны высотой 3–4 метра. Из-за цунами порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид" были затоплены. Также подтопления коснулись палаточного лагеря Русского географического общества (РГО).

В Минздраве Камчатки сообщили, что в результате землетрясения в медучреждения обратились несколько человек. В частности, состояние женщины, пострадавшей в аэропорту Петропавловска-Камчатского, оценивается как удовлетворительное. Кроме того, в городе обрушилась стена одного из детских садов. В результате никто не пострадал, так как здание было пустым.

В Северо-Курильском районе Сахалинской области, где тоже произошло землетрясение, действует режим ЧС. Там могли быть повреждены электросети и сети водоснабжения. Региональная прокуратура открыла горячую линию для решения проблем, которые возникли из-за землетрясения.

