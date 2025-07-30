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30 июля, 05:33

Происшествия

Предупреждение о цунами объявили в нескольких американских штатах

Фото: ТАСС/AP/Wason Wanichakorn

Предупреждение о цунами объявили в американских штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон после произошедшего на Камчатке землетрясения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

Предупреждение актуально для побережья от границы Калифорнии и Мексики до границы Орегона и Калифорнии, включая залив Сан-Франциско, Орегон и Вашингтон.

Сильное землетрясение произошло на Камчатке в ночь на 30 июля. Эпицентр толчков находился в 161 километре от Петропавловска-Камчатского на глубине 32 километров.

Волны цунами высотой 3–4 метра были зафиксированы в Елизовском районе Камчатки, рядом с метеостанцией Водопадная. Жителей региона призвали не приближаться к береговой линии.

Специалисты отметили, что эти подземные толчки стали самыми сильными в данной сейсмофокальной зоне с 1952 года. При этом ощутимые афтершоки будут продолжаться еще не менее месяца.

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