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30 июля, 10:07

Происшествия

Онкологи, оперировавшие во время землетрясения на Камчатке, будут представлены к наградам

Видео: телеграм-канал SHOT

Онкологи, которые продолжили операцию во время сильного землетрясения на Камчатке, будут представлены к государственным наградам. Об этом заявил глава Камчатского края Владимир Солодов в своем телеграм-канале.

"Поручил подготовить документы для представления к государственным наградам медиков онкологического диспансера, которые во время сильнейших толчков не прервали операцию, сохранили хладнокровие и профессионализм. Такое мужество достойно самой высокой оценки", – написал губернатор.

Он также поблагодарил медицинских работников за преданность делу.

Мощное землетрясение произошло у берегов Камчатки 30 июля. Губернатор региона заявил, что оно оказалось сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений. Его магнитуда составила 8,8 балла.

Затем фиксировалась серия подземных толчков магнитудой от 2 до 5 баллов. В Елизовском районе Камчатки наблюдались волны высотой 3–4 метра. Из-за цунами порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид" были затоплены. Также подтопления коснулись палаточного лагеря Русского географического общества (РГО).

Кроме того, в аэропорту Петропавловска-Камчатского во время землетрясения пострадала женщина. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, заявил министр Камчатского края Олег Мельников. По его словам, помимо пострадавшей, за медпомощью после землетрясения больше никто не обращался.

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