Минздрав: состояние пострадавшей в аэропорту на Камчатке женщины удовлетворительное

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Состояние женщины, пострадавшей в аэропорту Петропавловска-Камчатского во время землетрясения, оценивается как удовлетворительное, заявил министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников в своем телеграм-канале.

У женщины были диагностированы ушибленные раны головы. Врачи выполнили первичную хирургическую обработку, уточнил глава регионального Минздрава.

"Более за медпомощью в больницы с травмами, полученными в результате землетрясения, никто не обращался", – добавил Мельников.

РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Токио сообщает, что никто из россиян не пострадал в Японии после объявленной в стране угрозы цунами, связанной с землетрясением на Камчатке.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации после объявления в Японии угрозы цунами. По имеющейся к этому часу информации, никто из российских граждан не пострадал. Обращений о помощи не поступало", – заявили в посольстве.

Там также подчеркнули, что дипмиссия РФ держит ситуацию на контроле.

Магнитуда землетрясения, которое произошло на Камчатке, составила по раным оценкам 8,7–8,8 балла. Событие стало самым мощным в сейсмофокальной зоне с 1952 года.

После наблюдалась еще серия подземных толчков магнитудой от 2 до 5 баллов. Кроме того, в Елизовском районе Камчатки фиксировались волны цунами высотой 3–4 метра. Из-за этого порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид" оказались затоплены.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что система здравоохранения в регионе переведена на усиленный режим работы. Кроме того, власти на фоне землетрясения сократили рабочий день 30 июля.