31 июля, 05:22Происшествия
Порт Северо-Курильска остался без света после землетрясения и цунами
Фото: ТАСС/Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН
Порт в Северо-Курильске Сахалинской области остался без электричества после землетрясения и цунами, которые произошли в регионе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оперативные службы.
Там уточнили, что в данный момент порт не работает. Из него были эвакуированы почти 300 человек, в медпомощи они не нуждались.
Землетрясение магнитудой 8,8 балла произошло на территории Камчатки 30 июля. Оно стало сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений. После этого в регионе фиксировалась серия подземных толчков магнитудой от 2 до 5 баллов.
При этом высота волн в Елизовском районе Камчатки достигала 3–4 метров. Из-за цунами порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид" были затоплены. Также подтопления наблюдались на территории палаточного лагеря Русского географического общества (РГО).
В Северо-Курильском районе Сахалинской области после землетрясения действует режим ЧС. Там могли быть повреждены электросети и сети водоснабжения. Региональная прокуратура открыла горячую линию для решения проблем, которые возникли из-за подземных толчков.
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