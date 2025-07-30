Сильные афтершоки ожидаются после землетрясения на Камчатке

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После землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки. Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров.

"В крае обстановка нормальная, население несколько нервничает, но в основном, думаю, обстановка спокойная", – сказал эксперт.

Он также заявил, что извержение вулкана Ключевского не связано с сильным землетрясением на Камчатке, так как он давно активен. По словам эксперта, извержения и других вулканов на Камчатке в ближайшее время не стоит ожидать из-за землетрясения.

Чебров добавил, что в настоящее время есть данные об изменении режима дегазации вулкана Авача, сведений о подготовке извержения нет.

В свою очередь, заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак заявил, что поддержку в ликвидации последствий землетрясения в случае необходимости готова оказать ООН.

"Мощное землетрясение у восточного побережья России, одно из сильнейших в регионе за несколько десятилетий, повлекло за собой предупреждения об угрозе цунами и приказы об эвакуации в Тихоокеанском регионе, в том числе в ряде районов в Азии, а также в Северной и Южной Америке", – приводит его слова ТАСС.

Как отметил Хак, сотрудники управления ООН по координации гуманитарных вопросов продолжают следить за ситуацией.

Землетрясение магнитудой 8,8 балла произошло у берегов Камчатки 30 июля. После фиксировалась серия подземных толчков магнитудой от 2 до 5 баллов, а в Елизовском районе были замечены волны высотой 3–4 метра.

Всего после основного землетрясения у берегов Камчатского края и на его территории было зафиксировано около 100 сейсмических событий.

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин отметил, что землетрясение по своей силе сравнимо с подземными толчками, которые вызвали аварию на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году.

Кроме того, после подземных толчков было зафиксировано извержение вулкана Ключевская Сопка. Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН предупредил о сходе раскаленной лавы по западному склону, а также о мощном свечении над вулканом и взрывах.