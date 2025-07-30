Вулкан Ключевская Сопка начал извергаться на Камчатке

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На Камчатке зафиксировали извержение вулкана Ключевская Сопка после крупного землетрясения в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

"Наблюдается сход раскаленной лавы по западному склону. Мощное свечение над вулканом, взрывы", – говорится в сообщении.

На прошлой неделе жителям рекомендовали отказаться от посещения данного вулкана из-за его высокой активности. Кроме того, спасатели призывали не посещать еще четыре вулкана – Авачинский, Безымянный, Шивелуч и Карымский.

30 июля у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,8 балла. Оно стало сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений. После этого в регионе наблюдалась серия подземных толчков магнитудой от 2 до 5 баллов.

Кроме того, в Елизовском районе Камчатки были зафиксированы волны высотой 3–4 метра. Из-за возникшего цунами порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид" были затоплены. Также подтопления коснулись территории палаточного лагеря Русского географического общества (РГО).