Высота цунами у побережья Камчатки могла достигать 10–15 метров

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Высота цунами на ряде участков побережья Камчатки могла достигать 10–15 метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН.

Отмечается, что самые большие волны наблюдались вблизи очаговой зоны.

"По поступающей информации от очевидцев, в ряде пунктов Камчатки и вблизи поселка Северо-Курильск высоты волн цунами превысили 6 метров", – рассказал руководитель лаборатории цунами института Игорь Медведев.

По его словам, численное моделирование позволило провести экспресс-оценку характера распространения волн и их высот в северо-западной части Тихого океана. Центры цунами в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске своевременно объявили тревогу и рекомендовали эвакуировать население.

Цунами задело и Сахалин. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, волна высотой 28 сантиметров была отмечена в селе Стародубском. В Поронайском районе уровень достиг 38 сантиметров.

Кроме того, возникшие после землетрясения волны затронули побережье американского штата Калифорния.

"Судя по показателям приливов на (пляже. – Прим. ред.) Арина-Коув в штате Калифорния, прямо сейчас движется вдоль берега", – говорится в сообщении Национальной метеорологической службы США в социальной сети X.

Власти Филиппин также объявили угрозу цунами в связи с землетрясением на Камчатке. Соответствующее предупреждение опубликовал Институт вулканологии и сейсмологии республики (PHIVOLCS).

"Ожидается, что прибрежные районы Филиппин, выходящие к Тихому океану, столкнутся с волнами цунами высотой около 1 метра", – говорится в сообщении.

При этом прогнозируется, что волны могут продолжаться в течение нескольких часов.

Мощное землетрясение произошло у берегов Камчатки 30 июля. Губернатор края Владимир Солодов заявил, что оно оказалось сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений.

После землетрясения фиксировалась серия подземных толчков магнитудой от 2 до 5 баллов. В связи с возникшим цунами порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид" были затоплены. Также это коснулось палаточного лагеря Русского географического общества (РГО).

Кроме того, в аэропорту Петропавловска-Камчатского во время землетрясения пострадала женщина. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Директор института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин отметил, что землетрясение на Камчатке по своей силе сравнимо с подземными толчками, которые вызвали аварию на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году.

