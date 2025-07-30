Очевидец рассказал подробности о землетрясении на Камчатке

Фото: Москва 24

Очевидец Александр Гогулин рассказал подробности мощного землетрясения, которое произошло на Камчатке. В беседе с Москвой 24 он поделился, что подземные точки были сильными, из-за чего "дома, гаражи, столб фонарный будто стали танцевать в едином порыве".

Сейсмическое событие застало мужчину во время работы. Ощутив землетрясение, сотрудники организации начали покидать здание, в котором находились.





Александр Гогулин очевидец В этот момент толчки начали учащаться. Как только мы все вышли на улицу, началась жесть. Земля из-под ног словно уходила. <...> В один момент я подумал, что стекла начнут лопаться и полетят со всех сторон. Землетрясение длилось больше минуты, люди из подъездов соседних домов начали выбегать на улицу. Все замолчало. Улица наполнилась людьми и проезжающими мимо машинами. Постояли, отдышались.

По его словам, после затишья сотрудники вернулись в здание, чтобы забрать необходимые вещи и документы, однако в тот момент вновь начались толчки.

"На улице уже кричала сирена с предупреждением о цунами. Пошли быстрым шагом в район базирования МЧС и там остались до отмены сирены", – рассказал очевидец.

Мощное землетрясение произошло у берегов Камчатки 30 июля. Губернатор края Владимир Солодов заявил, что оно оказалось сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений. Магнитуда достигла 8,8 балла.

После землетрясения фиксировалась серия подземных толчков магнитудой от 2 до 5 баллов. В связи с возникшим цунами порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид" были затоплены. Высота волн на ряде участков побережья Камчатки могла достигать 10–15 метров.

В аэропорту Петропавловска-Камчатского во время землетрясения пострадала женщина. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Директор института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин отметил, что землетрясение на Камчатке по своей силе сравнимо с подземными толчками, которые вызвали аварию на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году.

