Очевидец рассказал подробности о землетрясении на Камчатке

30 июля, 13:09Происшествия
Фото: Москва 24
Очевидец Александр Гогулин рассказал подробности мощного землетрясения, которое произошло на Камчатке. В беседе с Москвой 24 он поделился, что подземные точки были сильными, из-за чего "дома, гаражи, столб фонарный будто стали танцевать в едином порыве".
Сейсмическое событие застало мужчину во время работы. Ощутив землетрясение, сотрудники организации начали покидать здание, в котором находились.
По его словам, после затишья сотрудники вернулись в здание, чтобы забрать необходимые вещи и документы, однако в тот момент вновь начались толчки.
"На улице уже кричала сирена с предупреждением о цунами. Пошли быстрым шагом в район базирования МЧС и там остались до отмены сирены", – рассказал очевидец.
Мощное землетрясение произошло у берегов Камчатки 30 июля. Губернатор края Владимир Солодов заявил, что оно оказалось сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений. Магнитуда достигла 8,8 балла.
После землетрясения фиксировалась серия подземных толчков магнитудой от 2 до 5 баллов. В связи с возникшим цунами порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид" были затоплены. Высота волн на ряде участков побережья Камчатки могла достигать 10–15 метров.
В аэропорту Петропавловска-Камчатского во время землетрясения пострадала женщина. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.
Директор института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин отметил, что землетрясение на Камчатке по своей силе сравнимо с подземными толчками, которые вызвали аварию на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году.
Сильное землетрясение произошло на Камчатке