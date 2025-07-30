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Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья Камчатки. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.

Эпицентр находился в 178 километрах от города Северо-Курильска, а глубина залегания составила 68 километров.

Всего после основного землетрясения у берегов Камчатского края и на его территории было зафиксировано около 100 сейсмических событий с магнитудой 5 и выше. Новые афтершоки происходят примерно раз в 10 минут. Также существует риск новых цунами на побережье Авачинского залива.

Из-за землетрясения Российский Красный Крест (РКК) открыл горячую линию психологической помощи для жителей Камчатки, уточняется в телеграм-канале организации.

РКК активно взаимодействует с правительством Камчатского края, заявили в пресс-службе, добавив, что специалисты приведены в режим повышенной готовности для оказания помощи, включая индивидуальную поддержку в сложных ситуациях.

"Если вы испытываете тревогу, страх, растерянность или просто хотите поговорить – позвоните на горячую линию РКК 8 (800) 250-18-59", – отмечается в сообщении.

Кроме того, Красный Крест запустил телеграм-бот для обращения за помощью. Получить ее можно и лично, обратившись в региональное отделение организации.

Землетрясение магнитудой 8,8 балла произошло у берегов Камчатки 30 июля. После фиксировалась серия подземных толчков магнитудой от 2 до 5 баллов, а в Елизовском районе замечены волны высотой 3–4 метра.

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин отметил, что землетрясение на Камчатке по своей силе сравнимо с подземными толчками, которые вызвали аварию на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году.

После подземных толчков было зафиксировано извержение вулкана Ключевская Сопка. Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН предупредил о сходе раскаленной лавы по западному склону, а также о мощном свечении над вулканом и взрывах.