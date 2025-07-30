Акушер Адамян с Камчатки рассказал, как принял роды во время землетрясения

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Акушер-гинеколог Камчатского краевого родильного дома Мгер Адамян рассказал в беседе с телеканалом "360", как принимал роды во время землетрясения.

После первых толчков из роддома эвакуировали всех, кого можно было, а затем вернулись к рожавшей женщине и приняли ее ребенка. До того как кончилось землетрясение, успели прооперировать еще одну пациентку. Адамян признался, что всем было страшно, но врачи этого не показывали, чтобы пациенты не впали в панику.

"Надо было идти до конца, мы дошли", – заключил акушер-гинеколог.

В свою очередь, несколько жителей Петропавловска-Камчатского поделились с "Московским комсомольцем" историями о том, как спасали во время подземных толчков "самое дорогое".

Например, мужчина рассказал, как выбежал из дома в трусах, кепке и с собакой без поводка. Испугавшийся пес скулил и начал убегать.

"За спиной качается пятиэтажка, а я луплю себя по ноге и кричу: "Ко мне, ко мне! Ты хочешь, чтобы тебя завалило?!" – поделился эмоциями местный житель.

Собаку удалось спасти. Он также добавил, что здание сильно трясло, при этом оно не пострадало, так как проектная застройка и технология фундамента в некоторой степени гасят кинетическую энергию. В соседних домах также нет разрушений.

Мужчина с собакой сейчас вернулся домой, так как у него не оказалось палатки. Активной тряски нет, но продолжаются афтершоки.

Другая местная жительница рассказала, что после начала землетрясения побежала за своей дочерью в детский сад. Группа девочки в этот момент гуляла. К учреждению пришли рабочие с соседней стройки, которые помогли эвакуировать детей со второго этажа.

Позже всех детей забрали родители, а когда объявили цунами, все пришли в пожарную часть, которая находится на возвышенности. Женщина добавила, что вода не дошла до города, только в домах старой постройки повалились кирпичные трубы.

Также местные жители пожаловались на пострадавшую в результате землетрясения технику. У кого-то пострадала кухня, кроме техники, разломлена еще и посуда. Другой человек пожаловался на потрескавшиеся стены в каждой комнате и пострадавшие из-за этого обои.

Между тем стало известно, что мощного землетрясения на Камчатке ждали с 20 июля. Об этом радио "Комсомольская правда" рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории инженерной сейсмологии Института физики земли РАН Василий Павленко.

Он объяснил, что 20 июля на Камчатке наблюдались толчки магнитудой 7,6 балла, которые стали предвестниками более крупного землетрясения. При этом Камчатку ждет затяжная серия афтершоков, об этом свидетельствуют многолетние наблюдения, добавил Павленко. Опасность повторных толчков прогнозируется в течение месяца, их магнитуда будет около 7,5 балла.

Кроме того, сохраняется риск возникновения цунами. Эксперты просят держаться от береговой полосы.

Землетрясение магнитудой 8,8 балла произошло у берегов Камчатки 30 июля. После фиксировалась серия подземных толчков магнитудой от 2 до 5 баллов, а Елизовском районе замечены волны высотой 3–4 метра.

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин отметил, что землетрясение на Камчатке по своей силе сравнимо с подземными толчками, которые вызвали аварию на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году.

После подземных толчков было зафиксировано извержение вулкана Ключевская Сопка. Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН предупредил о сходе раскаленной лавы по западному склону, а также о мощном свечении над вулканом и взрывах.

