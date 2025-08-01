Более 20 медиков представят к наградам после землетрясения на Камчатке

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Как минимум 15 врачей и 9 медсестер, которые находились в операционных в момент землетрясения на Камчатке, представят к федеральным наградам. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Глава региона также поручил начать на следующей неделе переезд сотрудников Камчатской краевой больницы в новое сейсмостойкое здание.

Специалисты дополнительно оценят ситуацию в регионе и обеспечат доступ для посещения Халактырского пляжа и городских бухт. Солодов попросил у Минстроя РФ направить на Камчатку дополнительные экспертные организации для тщательного обследования жилого фонда и соцобъектов на предмет повреждений.

К 4 августа власти региона сформируют реестр зданий, которые требуют дополнительную инструментальную оценку повреждений.

Землетрясение магнитудой 8,8 балла произошло у берегов Камчатки 30 июля. После фиксировалась серия подземных толчков магнитудой от 2 до 5 баллов, а в Елизовском районе были замечены волны высотой 3–4 метра.

Всего после основного землетрясения у берегов Камчатского края и на его территории было зафиксировано около 100 сейсмических событий.

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин отметил, что землетрясение по своей силе сравнимо с подземными толчками, которые вызвали аварию на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году.

После подземных толчков было зафиксировано извержение вулкана Ключевская Сопка. Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН предупредил о сходе раскаленной лавы по западному склону, а также о мощном свечении над вулканом и взрывах.