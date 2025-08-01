Фото: телеграм-канал "МЧС Сахалинской области"

Мобильный госпиталь организован в Северо-Курильске после землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Такое решение было принято после того, как на стенах районной больницы были обнаружены глубокие трещины. Кроме того, в здании перестала работать электросеть. В связи с этим был открыт мобильный госпиталь на 6 коек, который будет работать до проведения комплексной оценки объекта.

Главврач Северо-Курильской ЦРБ Елена Богомолова рассказала, что один из пациентов до этого момента лежал в стационаре, однако сейчас он продолжает лечение в мобильном госпитале.

"Здесь достаточно комфортно, установлены печки, подвоз воды, всего необходимого. Расходными материалами полностью обеспечены", – отметила врач.

Власти также сообщили, что в первые сутки после землетрясения медпомощь понадобилась нескольким десяткам человек. Они обращались с ушибами, а некоторым требовалась психологическая помощь.

Правительство Сахалинской области напомнило, что для местных жителей открыта линия психологической поддержки. По телефону 112 специалисты могут помочь справиться с негативным настроем и тревожностью.

Землетрясение произошло у берегов Камчатки 30 июля. Его магнитуда составила 8,8 балла. Эти подземные толчки стали сильнейшими за весь инструментальный период наблюдений.

Также в Елизовском районе Камчатки поднимались волны, высота которых достигала 3–4 метра. Из-за цунами порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид" затопило. Кроме того, подтопления коснулись палаточного лагеря Русского географического общества (РГО).

Вместе с тем в Петропавловске-Камчатском обрушилась стена одного из детсадов. Местные власти на фоне случившегося ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Он также был объявлен в Северо-Курильском районе Сахалинской области, где тоже произошло землетрясение. Там власти Северо-Курильска решили закрыть все муниципальные учреждения образования, культуры и спорта до тех пор, пока специалисты не осмотрят их.