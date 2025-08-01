Фото: ТАСС/Елена Верещака

Порт в Северо-Курильске возобновил морское сообщение после цунами. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Сахалинской области.

В ведомстве отметили, что в пятницу, 1 августа, там было пришвартовано для выгрузки грузовое судно "Виктор". На следующий день из порта Петропавловск-Камчатский будет отправлен корабль "Анатолий Чернеев".

При этом, как рассказали в министерстве, волны цунами частично повредили внешние элементы причальных сооружений в морском терминале Северо-Курильск. В связи с этим специалисты продолжают восстановительные работы.

Кроме того, специалисты осмотрели акватории терминала и подходного канала. В результате критичных изменений не было зафиксировано. Угроз для навигации тоже не выявлено.

Осуществляется восстановление швартовых устройств. Для оценки повреждений причальных сооружений на место происшествия выдвинулись специалисты ФГУП "Нацрыбресурс". В Минтрансе уточнили, что ситуация находится на контроле губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

Землетрясение магнитудой 8,8 балла произошло у берегов Камчатки 30 июля. Оно стало сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений.

На этом фоне волны в Елизовском районе Камчатки поднялись до 3–4 метров в высоту. Из-за цунами порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид" были затоплены.

Помимо этого, в Петропавловске-Камчатском рухнула стена одного из детских садов. Местные власти в связи с этим ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Такое же решение было принято в Северо-Курильском районе Сахалинской области, где тоже фиксировалось землетрясение. Кроме того, местные власти закрыли муниципальные учреждения образования, культуры и спорта до тех пор, пока специалисты не осмотрят их.

